الحكومة المكسيكية قدمت "الحماية" لنائب فنزويلي من المعارضة

أعلنت وزراة الخارجية المكسيكية أنّ "عملًا بالأعراف الدبلوماسية، استقبلت حكومة المكسيك النائب في الجمعية الوطنية في فنزويلا فرانكو مانويل كاستيا، في مقرّها الدبلوماسي في كراكاس، لتقديم الحماية والسلامة له".
وشدّدت في بيان، على أنّ "المكسيك تكرّر التزامها احترام وحماية وتعزيز الحقوق الإنسانية لجميع الأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية". وكرّرت موقفها القاضي بعدم التدخل في النزاع الفنزويلي، لافتةً إلى أنّ "الحكومة تعيد تأكيد موقفها بعدم التدخّل وانفتاحها على الحوار والتزامها الثابت في التعاون لإيجاد حل ديمقراطي وسلمي من خلال الحوار".
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