توقيفات وجرحى في أحداث عنف بأقصى جنوب الجزائر بسبب مطالب بالتوظيف

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أنّ "منطقة تينركوك في ولاية أدرار الواقعة بأقصى جنوب ​الجزائر​ العاصمة، شهدت أحداث عنف بعد فضّ قوات الأمن احتجاجًا لعاطلين عن العمل، ما أدّى إلى اعتقال أشخاص عدّة ووقوع 14 جريحًا في صفوف الشرطة وأربعة جرحى في حالة خطرة في صفوف المحتجّين".

ولفتت إلى أنّ "مئات المحتجّين أقدموا على إحراق مقرّ دائرة تينركوك (هيئة إدارية تجمع بلديات عدّة)، للمطالبة بتغيير مسيري الهياكل العمومية ورحيل جميع مسؤولي الولاية، واحتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم في التوظيف في الشركات البترولية الموجودة في المنطقة.