المجلس العسكري بالسودان: إتفاقنا مع المعارضة على فترة إنتقالية مدتها 3 سنوات

أعلن عضو ​المجلس العسكري​ الحاكم في ​السودان​، الفريق ياسر عطا، أنّه "تمّ الاتّفاق مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" على فترة انتقاليّة (لتسليم السلطة) مدّتها ثلاث سنوات، تُخصّص الستة أشهر الأولى منها لأولوية التوقيع على اتّفاقيات السلام ووقف الحرب في أرجاء البلاد كافّة"، على أن يُتمّم الاتفاق خلال 24 ساعة.

وركّز خلال مؤتمر صحافي، على "أنّنا نعاهد شعبنا بأن يكتمل الاتفاق كاملًا سليمًا يحقّق طموحات شعبنا خلال أقلّ من 24 ساعة"، في إشارة إلى تشكيل مجلسي السيادة والوزراء.

وبالنسبة للبرلمان، أوضح عطا الله أنّ "الجانبين اتّفقا على أن يتألّف المجلس التشريعي من 300 عضو، 67 بالمئة منهم لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" و33 بالمئة للقوى السياسيّة الأخرى".