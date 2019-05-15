سلطتا كندا والمكسيك طالبتا أميركا برفع رسومها الجمركية عن الصلب والألمنيوم

دعت وزيرة ​الخارجية الكندية​ ​كريستيا فريلاند​، ​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى "رفع الرسوم عن الصلب والألمنيوم".

وأوضحت فريلاند في مؤتمر صحافي، أنّ "الآن وقد أصبح هناك اتفاق تجارة حرة بين بلداننا، ويمضي هذا الاتفاق قدمًا نحو المصادقة عليه في البلدان الثلاثة، نشعر أكثر من أيّ وقت مضى أنّه حان وقت رفع الرسوم"، لافتةً إلى أنّ "من شأن ذلك أن ينتج تجارة حرة حقيقية".

ووافقها الرأي كلّ من وزيرة الاقتصاد ​المكسيك​ية غراسييلا ماركيز كولين، ومساعد وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية خيسوس سيادي اللذين يجريان زيارة لكندا.

وكانت قد وقّعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اتفاق تجارة حرة جديدًا في تشرين الأول، لكنّ المصادقة عليه تأخّرت بسبب الخلافات حول الرسوم.