دعت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الولايات المتحدة الأميركية إلى "رفع الرسوم عن الصلب والألمنيوم".
وأوضحت فريلاند في مؤتمر صحافي، أنّ "الآن وقد أصبح هناك اتفاق تجارة حرة بين بلداننا، ويمضي هذا الاتفاق قدمًا نحو المصادقة عليه في البلدان الثلاثة، نشعر أكثر من أيّ وقت مضى أنّه حان وقت رفع الرسوم"، لافتةً إلى أنّ "من شأن ذلك أن ينتج تجارة حرة حقيقية".
ووافقها الرأي كلّ من وزيرة الاقتصاد المكسيكية غراسييلا ماركيز كولين، ومساعد وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية خيسوس سيادي اللذين يجريان زيارة لكندا.
وكانت قد وقّعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اتفاق تجارة حرة جديدًا في تشرين الأول، لكنّ المصادقة عليه تأخّرت بسبب الخلافات حول الرسوم.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطتا كندا والمكسيك طالبتا أميركا برفع رسومها الجمركية عن الصلب والألمنيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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