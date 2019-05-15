خارجية السودان: متضامنون مع السعودية وندعمها بإجراءاتها لحماية أمنها

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنّ "السودان تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ نفط وسط السعودية في خط أنابيب شرق- غرب الّذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط في المنطقة الشرقية، إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار مفخّخة".
وأكّدت في بيان، "تضامن السودان مع السعودية، ودعمها غير المحدود لجميع الإجراءات الّتي تتّخذها لحماية أمنها وإمدادات النفط"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "النهوض بمسؤوليّاته نحو حماية السلم والاستقرار في منطقة الخليج والمنطقة العربية ككل".
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