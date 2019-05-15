بستاني: عائلتي أعظم هبة ونعم سنستقبل مولودنا الثاني نهاية هذا الصيف

اكدت وزير الطاقة ​ندى بستاني​ ان "العائلة أوّلًا"، ولفتت في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه في هذا اليوم المميّز المكرّس للعائلة، أود أن أذكِّر كلّ امرأة أنّ التوفيق بين المهنة الناجحة والأمومة مهمّة صعبة، لكنّها مسيرة مثمرة".

اضافت قائلة "عائلتي أعظم هبة، ونعم سنستقبل مولودنا الثاني نهاية هذا الصيف".