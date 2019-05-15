اكدت وزير الطاقة ندى بستاني ان "العائلة أوّلًا"، ولفتت في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه في هذا اليوم المميّز المكرّس للعائلة، أود أن أذكِّر كلّ امرأة أنّ التوفيق بين المهنة الناجحة والأمومة مهمّة صعبة، لكنّها مسيرة مثمرة".
اضافت قائلة "عائلتي أعظم هبة، ونعم سنستقبل مولودنا الثاني نهاية هذا الصيف".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: عائلتي أعظم هبة ونعم سنستقبل مولودنا الثاني نهاية هذا الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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