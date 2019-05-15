قزي: اكبر خدمة يقدمها اللبنانيون لصفير هي المحبة والصمود والمقاومة من اجل لبنان

اشار الوزير السابق سجعان قزي الى ان البطريرك مار نصرالله بطرس صفير لا يطلب المحبة لنفسه بل للبنان، واكبر خدمة يقدمها اللبنانيون لصفير هي المحبة والصمود والمقاومة من اجل لبنان، والوفاء لصفير يكون عبر التمسك بالميثاقية بين المسلمين والمسيحيين التي ارادها للبنان.
واعتبر قزي في حديث تلفزيوني، ان لبنان بحاجة دائمة الى بطريرك قوي والى زعيم قوي نظرا لان لبنان لم يكتمل السيادة بسبب تعدد الولاءات، ونحن بحاجة الى مثل هذه الشخصيات من اجل قيامة لبنان. ولفت الى ان صفير كان بطريركا استثنائيا من الناحية اللاهوتية والكنسية وليس فقط من الناحية الوطنية.
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