انطلق في هذه الاثناء موكب جثمان البطريرك مار نصرالله بطرس صفير من مستشفى أوتيل ديو باتجاه بكركي، بعدما صلي على جثمانه في حضور راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر وعدد من المطارنة ورجال الدين وفاعليات.
وقد وضع الجثمان في نعش من خشب الزيتون للنحات رودي رحمة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق موكب جثمان البطريرك صفير من مستشفى أوتيل ديو باتجاه بكركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.