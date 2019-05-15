انطلاق موكب جثمان البطريرك صفير من مستشفى أوتيل ديو باتجاه بكركي

انطلق في هذه الاثناء موكب جثمان البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ من ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ باتجاه ​بكركي​، بعدما صلي على جثمانه في حضور راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر وعدد من المطارنة ورجال الدين وفاعليات.

وقد وضع الجثمان في نعش من خشب الزيتون للنحات رودي رحمة.