اخبار العالم

انطلاق موكب جثمان البطريرك صفير من مستشفى أوتيل ديو باتجاه بكركي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انطلق في هذه الاثناء موكب جثمان البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ من ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ باتجاه ​بكركي​، بعدما صلي على جثمانه في حضور راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر وعدد من المطارنة ورجال الدين وفاعليات.

وقد وضع الجثمان في نعش من خشب الزيتون للنحات رودي رحمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق موكب جثمان البطريرك صفير من مستشفى أوتيل ديو باتجاه بكركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا