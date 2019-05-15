واكيم: البطريرك صفير مدرسة للمقاومة والمقاومين

اعتبر عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​عماد واكيم​ أنه بالنسبة للقوات اللبنانية وكل لبنان البطريرك مار نصرالله بطرس صفير نهر المجد ومنه استقت ​المقاومة​، وأضاف “البطريرك مدرسة وطنية”. وأضاف واكيم من أمام ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ قبيل إخراج الجثمان لينقل بموكب حاشد إلى ​بكركي​ "تخطى البطريرك ​غاندي​ برابطة جأشه، وهو مدرسة للمقاومة والمقاومين".

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