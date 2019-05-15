ثلّة من تشريفات قوى الامن الداخلي تؤدي التحية لجثمان البطريرك صفير

أدت ثلّة من تشريفات ​قوى الامن الداخلي​ التحية لجثمان البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ قبيل انطلاقه إلى ​بكركي​.

هذا وسجي جثمان البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في كنيسة مستشفى أوتيل ديو حيث أقيمت الصلاة على روحه، وسيسجى لمدة 24 ساعة في كنيسة بكركي قبل الدفن يوم غد.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنا الحداد الرسمي الاربعاء والخميس على وفاة البطريرك صفير حيث تنكس خلالهما الاعلام عن الادارات الرسمية وتعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم .

وتقبل التعازي تقبل التعازي بالبطريرك مار نصرالله بطرس صفير يومي الإثنين والثلاثاء من العاشرة والنصف حتى السادسة مساءاً.