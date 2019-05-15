ابوكسم: البطريرك صفير لم يساوم وكان ثابتا على مواقفه وكان يقول الحق من دون خوف

اشار رئيس ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الأب ​عبدو أبو كسم​ الى ان البطريرك مار نصرالله صفير لم يساوم وكان ثابتا على مواقفه وكان يقول الحق من دون خوف ولكن ببساطة واحترام، وكل الذين خاصموا البطريرك صفير في ال​سياسة​ كانوا من اوائل المعزين به لانهم حكّموا ضميرهم وعرفوا انه كان بطريرك الضمير وكان مخلصا لوطنه.

واعتبر ابو كسم ان الانجاز الكبير للبطريرك صفير هو ​الاستقلال​ الثاني ويجب الحفاظ على هذا الاستقلال والخروج من حالة الفساد المستشري والبطالة و​الفقر​، واكد انه لا خوف على الانجازات الوطنية للبطريرك صفير والمطلوب تعزيز المواقف الذي اتخذها و​مصالحة الجبل​ كسرت عقدة الدم وكان يقول ان الجبل هو قلب لبنان، و​الكنيسة المارونية​ ملتصقة بلبنان، و​بكركي​ صخرة لبنان.