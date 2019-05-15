ابوكسم: البطريرك صفير لم يساوم وكان ثابتا على مواقفه وكان يقول الحق من دون خوف

اشار رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم الى ان البطريرك مار نصرالله صفير لم يساوم وكان ثابتا على مواقفه وكان يقول الحق من دون خوف ولكن ببساطة واحترام، وكل الذين خاصموا البطريرك صفير في السياسة كانوا من اوائل المعزين به لانهم حكّموا ضميرهم وعرفوا انه كان بطريرك الضمير وكان مخلصا لوطنه.
واعتبر ابو كسم ان الانجاز الكبير للبطريرك صفير هو الاستقلال الثاني ويجب الحفاظ على هذا الاستقلال والخروج من حالة الفساد المستشري والبطالة والفقر، واكد انه لا خوف على الانجازات الوطنية للبطريرك صفير والمطلوب تعزيز المواقف الذي اتخذها ومصالحة الجبل كسرت عقدة الدم وكان يقول ان الجبل هو قلب لبنان، والكنيسة المارونية ملتصقة بلبنان، وبكركي صخرة لبنان.
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