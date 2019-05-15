القاضية عون: الجواب العلمي الوحيد لحادثة وفاة الضيقة هو تشريح الجثة

أوضحت المدعي العام ل​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، جوابا على كل ما يجري التداول به حول موضوع وفاة الموقوف حسان توفيق الضيقة انه "وفقا لما ورد في بيان ​قوى الامن الداخلي​، وبعد ثبوت تزوير التقرير الطبي المنظم من قبل الطبيب الشرعي ن.م. الذي افاد بانه تعرض للضرب خلافا للحقيقة، وبعدما فشلت هذه المحاولة لتضليل التحقيق، استجابت لطلب الوالد واتخذت القرار بنقل الموقوف الى "​مستشفى الحياة​"، بعدما تبين انه يعاني من ديسك في الظهر وكان ذلك منذ حوالي الاربعين يوما اي في تاريخ 2/4/2019. وفي اواخر شهر نيسان، كلفت مجددا طبيبا شرعيا هو الدكتور صعيبي لمعاينته والافادة عن حقيقة وضعه الصحي، والذي افاد بأن صحته جيدة ولا يوجد اي خطر على حياته وانه يعاني فقط من ديسك في الظهر، وقد اقترح اجراء ​عملية جراحية​ له، لكن الاهل رفضوا ذلك".

واكدت القاضية عون "إن كل ما قيل عن أن ​النيابة العامة​ رفضت تعيين طبيب شرعي له، هو غير صحيح جملة وتفصيلا، وانا اقترحت على الوالد عندما زارني في مكتبي تعيين لجنة طبية له"، مشيرة الى "أن الجواب العلمي الوحيد لحادثة وفاة الموقوف الضيقة، هو في تشريح الجثة، لأنه هو الدليل الحاسم والاكيد لجلاء كل غموض، ولمنع كل استغلال وتضليل للراي العام".