جثمان البطريرك صفير يُسجى في كنيسة مستشفى أوتيل ديو

يسجى جثمان البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في هذه الأثناء في كنيسة مستشفى أوتيل ديو حيث تقام الصلاة على روحه، قببل نقله إلى بكركي حيث سيسجى لمدة 24 ساعة في كنيسة بكركي قبل الدفن يوم غد.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلن الحداد الرسمي الاربعاء والخميس على وفاة البطريرك صفير حيث تنكس خلالهما الاعلام عن الادارات الرسمية وتعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم .
وتقبل التعازي تقبل التعازي بالبطريرك مار نصرالله بطرس صفير يومي الإثنين والثلاثاء من العاشرة والنصف حتى السادسة مساءاً.
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