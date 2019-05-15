​الوادي الجديد تبدأ مشروع استثماري زراعي بـ"سهل بركة" في الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلن رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد محمد الفحام، تسليم مساحة 800 فدان بمنطقة سهل بركة لإحدى شركات الاستثمار الزراعي الكبرى بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع زراعي عليها.

وأوضح الفحام، في بيان صحفي الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط لتنفيذ رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لدعم الاستثمارات المختلفة، خاصة التوسع في الرقعة الزراعية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات طبيعية وإمكانيات تسهم في جذب وإنجاح الاستثمارات المختلفة.

وكان محافظ الوادي الجديد أكد في وقت سابق، إضافة 130 ألف فدان للرقعة الزراعية خلال عام واحد فقط، من خلال طرح أراضٍ أمام الجادين بالمزايدات العلنية بمختلف مراكز المحافظة بنظام حق الانتفاع وكذلك التمليك في حال الجدية في تنفيذ المشروع وبنود العقد المبرم على أرض الواقع.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بضرورة رفع جميع مساحات الأراضي التي يمكن استثمارها، إضافة إلى إعداد دراسات جدوى للمشاريع التي يمكن تنفيذها على هذه الأراضي، جنبا إلى جنب مع تدشين خدمة الشباك الواحد بكل مركز بهدف خدمة المستثمرين والتسهيل عليهم لدعم كافة المشاريع والقضاء على الروتين.