رسميًا.. إيران توقف بعض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ): أعلنت إيران، بدء تعليق بعض التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مسؤول وصفته بالبارز في وكالة الطاقة الذرية، صباح اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمر بوقف بعض الالتزامات.

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