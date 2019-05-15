بالصور| رسميًا.. "ون بلس" تكشف عن هاتفها الجديد "OnePlus 7 Pro"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة "ون بلس"، رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث "ون بلس 7 برو"، ويمتاز بأنه أكبر هواتف الشركة الصينية حتى الآن، كمايأتي بمواصفات قوية وسعر منخفض نسبيًا.

ويقدم هاتف "ون بلس 7 برو" شاشة من نوع "أمولد" قياسها "6.67 بوصات" ودقتها QHD+. وتمتاز الشاشة نفسها بأنها لا تحتوي على أي نتوء وتغطي الواجهة مع حواف منحنية في الجانبين.

كما تمتاز شاشة "ون بلس 7 برو" بأنها تدعم تقنية HDR+، وتأتي مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وبذلك تُعد من أوائل الشاشات التي تقدم هذا المعدل في سوق الهواتف الذكية الموجهة للمستهلكين عامةً وليس لعشاق الألعاب خاصةً.

ويضم هاتف "ون بلس 7 برو" معالج كوالكوم الأحدث "سناب دراجون 855"، كما يضم نظامًا للتبريد السائل، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge، التي تسمح بشحن البطارية البالغة سعتها 4000 ميلي أمبير/ ساعة بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة فقط.

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ويأتي "ون بلس 7 برو" بذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم "6 جيجابايت"، أو "8 جيجابايت"، أو "12 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية من نوع "يو إف إس 3.0" بسعة "128 جيجابايت"، أو "256 جيجابايت".

أما الكاميرا الأمامية فهي مخفية ضمن هيكل الجهاز تنبثق حين الحاجة إليها، وتبلغ دقتها "16 ميجابكسل"، ولأول مرة في هواتف "ون بلس"؛ تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية: تبلغ دقة الرئيسية منها "48 ميجابكسل"، ودقة الثانية "16 ميجابكسل" مع قدرات التصوير العرض، أما الثالثة فهي بدقة "8 ميجابكسل" لتصوير العمق.

ويمتاز الهاتف أيضًا بأنه يأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة، وتقول الشركة: إنه أسرع من حساس البصمة تحت الشاشة الذي جاء مع هاتف العام الماضي، “ون بلس 6تي”.

وتعتزم "ون بلس" طرح الهاتف بسعر يبدأ من 669 دولارًا أمريكيًا.