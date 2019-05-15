تجهيز 10 استراحات لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:
أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن الانتهاء من جاهزية استراحات المحافظة لاستقبال ملاحظي ومراقبي امتحانات الدبلومات الفنية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2018 / 2019 م.
أكد التداوي، الانتهاء من تجهيز 10 استراحات بخدمة عالية للعمل على راحة المعلمين، موزعين على مراكز المحافظة الخمس، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 5 استراحات بإدارة الخارجة التعليمية، و4 استراحات بإدارة الداخلة التعليمية، واستراحة بإدارة بلاط التعليمية.
كما أصدر التداوي تعليماته بتوفير كافة إمكانيات المديرية والإدارات التعليمية، وتضافر كافة الجهود المعنية لتوفير كافة سبل الراحة والإمكانية للملاحظين.
يذكر أن رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية تسلموا المدارس التي تم تخصيصها كمقار للجان سير الامتحانات استعدادا للامتحانات التي تنطلق الأسبوع المقبل.
ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية ( تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعى)، 757056 طالب وطالبة، حيث إن طلاب التعليم التجارى (260200) طالب وطالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى (21864) طالبا وطالبة، والزراعي (98775) طالب وإجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالبا.
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