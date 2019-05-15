مقتل 97 حوثيًا وآسر 120 آخرين بينهم قيادات في الضالع باليمن

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة، اليوم الأربعاء، من دحر ميليشيات الحوثي من مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع، وإجبارها على التراجع إلى منطقتي معزوب والفامر،بعد معركة عنيفة.
أخرجت القوات الانقلابيين من المدينة، وقتل 97 حوثيًا وتم آسر 120 آخرين، بينهم قيادات.
شنت قوات الجيش هجومًا مباغتًا على مواقع الحوثيين في منطقة الدائري الغربي بقعطبة، تمكنت خلاله من إحراق عدد من الآليات العسكرية – حسبما نشرت العربية -
تؤمن القوات الخاصة أحياء المدينة وتبحث عن خلايا الميليشيات.
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