السديس:الهجوم على محطتي الضخ البترولية عدوان سافر لا يراعي دين الله

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، العدوان الإرهابي على محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.
قال السديس إن ما قامت به الشرذمة الضالة يعد عدوانًا سافرًا واستهدافًا آثمًا وعملًا إرهابيًا تخريبيًا دنيئًا، ومحاولة فاشلة لتقويض نعمة الأمن التي تنعم بها المملكة العربية السعودية.
أضاف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه العملية سعيًا خائبًا للنيل من مقدرات البلاد، وكيدًا مدحورًا حاكته أيادي العدوان المتربصة ببلاد التوحيد، نُفذ بأيدي مغررة مغموسة في الضلال.
تابع السديس أن توقيت الهجوم البائس في شهر الخير والبركة، شهر الصيام والقيام، فيه دلالةٌ وإشارة واضحة للمنهج الضال المضلل
أكد أن هذه الأعمال التخريبية لن تزيد الشعب السعودي إلا قوة وتلاحمًا وتكاتفًا وتعاضدًا مع ولاة أمرهم، كما أن هذا التصرف الشنيع لن يفت من عزائم جنودنا الأشاوس، بل سيزيد إصرارهم على الذود عن حمى الدين والدفاع عن كل من يجرؤ على التطاول على أراضيها ومواطنيها.
السديس في صلاة المغرب بالمسجد الحرام
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