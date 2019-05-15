مركز الإقامة المميزة بالسعودية يستكمل اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا

يواصل مركز الإقامة المميزة، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نظامه، استكمال إعداد اللائحة التنفيذية له خلال 90 يومًا؛ لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيمًا بالمملكة أو قادما من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.

سيلعن المركز الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة، تباعًا عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له – حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس -

جاء في نص القرار الصادر من مجلس الوزراء، أنه "بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41 ) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك".