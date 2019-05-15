مجلس الوزراء السعودي يقر نظام الإقامة المميزة للمغتربين

وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء،على نظام الإقامة المميزة، فى جلسته التى عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كان مجلس الشورى السعودى قد وافق على مشروع نظام الإقامة المميزة الخاص بالمقيمين فى السعودية، بعد موافقة 76 عضوًا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوًا.

يتفرع نظام الإقامة المميزة إلى فرعين، هما إقامة دائمة غير محددة المدة، وإقامة مؤقتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة.

كانت صحيفة الاقتصادية السعودية، قد أوضحت أن النظام يتضمن شروطًا

لمنح الإقامة المميزة فى المملكة، أهمها وجود جواز سارى المفعول مع وجود الملاءة المادية، وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها، وسجل جنائى خال من السوابق.

يأتى إقرار نظام الإقامة المميزة ضمن "رؤية المملكة 2030" التى تتضمن فتح مجال الاستثمار والنشاط التجارى لغير السعوديين، بما يساعد فى تنمية القطاع الخاص.