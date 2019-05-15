قيومجيان: من العيب استخدام معاناة المسنين والمعوقين في عناوين شعبوية

اشار وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ لـ"اللواء" الى انه سبق وقدم مقترحات لخفض الانفاق في وزارته، تناولت القضايا التشغيلية والادارية بنسبة عشرين في المائة، لكنه رفض المس بالتقديمات التي تعطى للجمعيات والهيئات الاهلية التي تقدم خدمات فعالة للمواطنين المحتاجين وللعائلات الاكثر فقرا، نافيا بشدة ان تكون هناك جمعيات وهمية، لافتاً الى انه من العيب استخدام هذا الملف ومعاناة المسنين والمعوقين في عناوين شعبوية.

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