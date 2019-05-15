مصادر التيار للجمهورية: الاجراءات التي طرحها باسيل تهدف لنقل الاقتصاد لقطاع منتج

اعتبرت مصادر "​التيار الوطني الحر​" أنّ رزمة الإجراءات التي عرضها رئيس التيار ​جبران باسيل​ في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد انتهاء اجتماع تكتل "​لبنان القوي​"، تهدف إلى نقل ال​اقتصاد​ الوطني من اقتصاد ريعي يقوم على قطاع الخدمات، إلى قطاع منتج يدعم القطاعات المنتجة من صناعة وزراعة.

وأشارت مصادر "التيار" في حديث إلى "​الجمهورية​" إلى أنه "من أهداف من هذه البنود الإصلاحية الحؤول دون بقاء المكلف اللبناني، مُستهلكاً لما يتمّ استيراده من الخارج، وذلك من خلال رفع الضريبة على المواد المستوردة، من باب تشجيع ​الصناعة​ المحلية والاستفادة من وَفر مالي لدعم القطاعات الانتاجية، والحؤول دون خروج مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية خارج البلاد والعمل تالياً على تحسين ميزان ​العجز​ التجاري".