وزير المال: مرتاح لأننا سنصل الى نتائج ايجابية بملف الموازنة

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث صحفي ان اليوم تتبلور ارقام ​الموازنة​ بعد إدخال التعديلات التي اتفقنا عليها في ​مجلس الوزراء​، وسيُعاد النظر بكثير من البنود والاجراءات. هناك مواد مقررة مسبقاً في الموازنة، وهناك إجراءات مقترحة تعالج خارج الموازنة داخل الادارات. توجّه رئيس الحكومة هو الانتهاء من دراسة الموازنة اليوم، وأنا مرتاح لأننا سنصل الى نتائج ايجابية".

وعلمت "الجمهورية" أنّ وزير المال سيعقد عند التاسعة صباح اليوم سلسلة اجتماعات مع فريق إعداد الموازنة لإجراء مراجعة نهائية للارقام قبل عرضها على مجلس الوزراء، وهي لن تختلف كثيراً عن الارقام المحددة في المشروع الاساسي، أي وَفر يقدر بـ 2,300 مليار ليرة وعجز يقارب الـ 8,7%.