هانت يتهم نواب حزب العمال بمعاداة الولايات المتحدة

اتهم وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت النواب المنتمين لحزب العمال المعارض في البلاد بمعاداة ​الولايات المتحدة الأميركية​، وذلك لانتقادهم قراراً بدعوة لندن للرئيس ​دونالد ترامب​ لزيارة بلادهم الشهر المقبل. وذكرت شبكة "​فوكس نيوز​" الأميركية أن هانت وجه اتهامه إلى هؤلاء النواب عندما تم سؤاله في البرلمان حول قرار ​الحكومة​ بتمديد زيارة رسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البلاد في المقبل بمناسبة حلول الذكرى الـ 75 لإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية (1939- 1945).

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