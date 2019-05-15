أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأميركية، أنها تتابع قضية اعتقال المواطن الروسي أوليغ تيشينكو عن كثب، مؤكدة أن هناك علامات استفزاز من قبل السلطات الأميركية بهذا القضية.
وأضافت "نحاول حاليا الوصول إلى المواطن أوليغ تيشينكو، وتقديم المساعدة القنصلية اللازمة من أجل احترام حقوقه القانونية".
يذكر ان تيشينكو سلمته جورجيا في وقت سابق إلى الولايات المتحدة وقد تم توجيه خمس تهم له بما في ذلك التهريب، وانتهاك قانون تصدير الأسلحة، ومؤامرة ضد المصالح الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة روسيا بأميركا: نتابع قضية اعتقال المواطن تيشينكو عن كثب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.