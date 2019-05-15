سفارة روسيا بأميركا: نتابع قضية اعتقال المواطن تيشينكو عن كثب

أعلنت ​السفارة الروسية​ في ​الولايات المتحدة​ الأميركية، أنها تتابع قضية اعتقال المواطن الروسي أوليغ تيشينكو عن كثب، مؤكدة أن هناك علامات استفزاز من قبل السلطات الأميركية بهذا القضية.

وأضافت "نحاول حاليا الوصول إلى المواطن أوليغ تيشينكو، وتقديم المساعدة القنصلية اللازمة من أجل احترام حقوقه القانونية".

يذكر ان تيشينكو سلمته ​جورجيا​ في وقت سابق إلى الولايات المتحدة وقد تم توجيه خمس تهم له بما في ذلك التهريب، وانتهاك قانون تصدير الأسلحة، ومؤامرة ضد المصالح الأميركية.