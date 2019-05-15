ديلي تليغراف: ترامب جاهز لنشر قوات في الخليج لمواجهة إيران

اشارت صحيفة "الديلي تليغراف" في ​تقرير​ تناول فيه ملف التصعيد بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​ بعنوان "ترامب جاهز لنشر قوات في ​الخليج​ لمواجهة إيران"، الى إن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كذب التقارير الإخبارية التي ذكرت أن ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" قد أعدت خططا لنشر 120 ألف جندي أميركي في منطقة الخليج لدعم ​القوات الأميركية​ هناك في حال وقوع مواجهات مع إيران"، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى هذا الخيار إذا اضطرت الولايات المتحدة إليه.

واوضحت أن تصريحات ترامب جاء نفيا لتقرير نشرته صحيفة "​نيويورك تايمز​" قالت فيه إن مسؤولي البنتاغون يخططون لنشر 120 ألف جندي في منطقة الخليج بشكل عاجل، لكنه على الرغم من نفيه أكد أنه سيرسل أكثر من هذا العدد بكثير لو دعت الحاجة.

وولفتت الى "الهجوم التخريبي" الذي تعرضت له أربع سفن في الخليج، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة و حلفاءها في ​أوروبا​ لم يتهموا إيران بشكل علني لكن مسؤولين أميركيين قالوا لوسائل إعلام إن هيئات ​الأمن​ القومي أوضحت أن إيران مسؤولة عن الهجوم إما بنفسها أو عبر وكلائها.