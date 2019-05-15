ابتدائية طنجة تقضي بالسجن 10 سنوات في حق “الجبلي” أخطر مروجي الكوكايين في طنجة

قضت ابتدائية طنجة، أمس الاثنين، بالسجن 10 سنوات نافذة في حق عبد القادر الجبلي، وذلك في قضايا تتعلق بالإتجار في المخدرات القوية، والمؤثرات القوية.

وتعود فصول هذه القضية إلى، شهر فبراير الماضي، حينما أصدرت النيابة العامة 16 مذكرة بحث وطنية على “الجبلي” في قضايا الترويج للمخدرات، حيث تم إيقاف المشتبه فيه، في منطقة جبل الحبيب في ضواحي تطوان في عملية تمت بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة، عن العثور على شحنات متنوعة من المخدرات، وهي عبارة عن 300 غرام من الهيروين، و600 غرام من الكوكايين، و890 قرصا من “الاكستازي”، إضافة إلى 1080 قرصا من “الريفوتيل”، ناهيك عن مبالغ مالية مهمة، ولوحات سيارات مسروقة.

ويعد “الجبلي” من أخطر مروجي الكوكايين، والمخدرات الصلبة في طنجة.