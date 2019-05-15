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السودان تدين استهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة

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جدة - خالد شويل - "واس" (الخرطوم)

أدانت جمهورية السودان الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة، مؤكدة أن ذلك يمثل استهدافًا للأمتين الإسلامية والعربية.

وقال بيان صادر عن الخارجية اليوم: إن السودان تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ نفط وسط المملكة في خط أنابيب شرق- غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون " بدون طيار مفخخة.

وأكدت في بيانها تضامن السودان مع المملكة العربية ، ودعمها غير المحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وإمدادات النفط، داعية المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته نحو حماية السلم والاستقرار بمنطقة الخليج والمنطقة العربية ككل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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