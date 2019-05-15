الريّس يحذر من إعادة بناء النظام الأمني والدولة البوليسية

حذّر مفوض الاعلام في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​رامي الريس​ من إعادة بناء النظام الأمني والدولة البوليسية، منطلقا "من الملاحقات التي تسجل في الفترة الأخيرة بدءاً من قصور العدل، أو في الصراع المريب بين الأمن والقضاء، وفق قواعد أبعد ما تكون عن الأصول القانونية، أو من خلال كم الأفواه واستدعاء الناشطين على وسائل التواصل، كلما عبّروا عن وجهة نظرهم، أو في استدعاء ​الأجهزة الأمنية​ إلى داخل الوزارات للتحقيق مع موظفين في سابقة خطيرة".

وأكد الريس رفض "الاشتراكي" الذي نظم وقفة احتجاجية أمس في ​وسط بيروت​ لكل هذه الأساليب والتمسك بحرية الرأي والتعبير التي تعتبر إحدى الميزات القليلة التي لا يزال يتميز بها ​لبنان​.