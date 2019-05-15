أكّدت مصادر وزارية لـ"تلفزيون لبنان"، أنّ "في جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، وبعد الانتهاء من البحث بكيفيّة تخفيض العجز، انتقل البحث إلى كيفيّة تأمين واردات إضافية لتمويل الموازنة".
وبيّنت أنّ "النقاش حول موازنة وزارة الدفاع استحوذ على وقت طويل من الجلسة، بعدما رفض وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في البداية إعطاء أرقام الموازنة، ما دفع برئيس الحكومة سعد الحريري إلى القول: "طُلع شعر على لساني، بدّي أرقام". وأوضحت أنّ "بعد النقاش الطويل، قدّم بو صعب أرقام موازنة وزارته".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تلفزيون لبنان: بو صعب رفض في البداية بجلسة الحكومة إعطاء أرقام موازنة وزارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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