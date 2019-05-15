مصادر تلفزيون لبنان: بو صعب رفض في البداية بجلسة الحكومة إعطاء أرقام موازنة وزارته

أكّدت مصادر وزارية لـ"تلفزيون لبنان"، أنّ "في جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، وبعد الانتهاء من البحث بكيفيّة تخفيض ​العجز​، انتقل البحث إلى كيفيّة تأمين واردات إضافية لتمويل ​الموازنة​".

وبيّنت أنّ "النقاش حول موازنة ​وزارة الدفاع​ استحوذ على وقت طويل من الجلسة، بعدما رفض وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ في البداية إعطاء أرقام الموازنة، ما دفع برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى القول: "طُلع شعر على لساني، بدّي أرقام". وأوضحت أنّ "بعد النقاش الطويل، قدّم بو صعب أرقام موازنة وزارته".