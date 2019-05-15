ماريو عون:نحن مع الحرية ونرفض المساس بها لكن على ألا تكون مطلقة

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​، أن الحرية لا يجب أن تكون مطلقة، ولا يمكن السكوت عن المسّ بكرامات الأشخاص والمسؤولين؛ حيث لا بد عندها من اللجوء إلى ​القضاء​، مؤكداً "لسنا كما ​فرنسا​ حيث هناك وعي وإدراك لمعنى الحرية".

وأكد ضرورة وضع حدّ لهذه التجاوزات، قائلاً لـ"الشرق الأوسط": "نحن مع الحرية ونرفض المساس بها، لكن على ألا تكون مطلقة، وتقف عند حدود معينة، بحيث لا تصل إلى المسّ بكرامات الناس والتجنّي عليهم، وإذا وصلت إلى هذا الحد لا بد عندها من إعادة هذه الكرامة إلى أصحابها عبر القضاء".