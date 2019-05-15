أكدت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إن الحكومة "ستنهي اليوم النقاشات وتضع مشروع الموازنة"، مشيرة إلى أن ختم القضايا العالقة "سيكون اليوم الأربعاء في جلسة مسائية في حال تعثر الإقرار في الجلسة الصباحية".
ولفتت المصادر إلى ان الحكومة "ستبحث في فرض بعض الضرائب منها إضافة 2 في المائة على الضرائب المفروضة على السلع المستوردة التي يوجد منها إنتاج لبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الاوسط:الحكومة تقر اليوم الموازنة بعد الانتهاء من النقاشات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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