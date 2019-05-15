مصادر الشرق الاوسط:الحكومة تقر اليوم الموازنة بعد الانتهاء من النقاشات

أكدت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إن ​الحكومة​ "ستنهي اليوم النقاشات وتضع مشروع ​الموازنة​"، مشيرة إلى أن ختم القضايا العالقة "سيكون اليوم الأربعاء في جلسة مسائية في حال تعثر الإقرار في الجلسة الصباحية".

ولفتت المصادر إلى ان الحكومة "ستبحث في فرض بعض ​الضرائب​ منها إضافة 2 في المائة على الضرائب المفروضة على السلع المستوردة التي يوجد منها إنتاج لبناني".