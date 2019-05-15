طبارة: زيارة ساترفيلد ليست لاطلاع لبنان على حرب محتملة مع إيران

استعبد سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة، أن "يكون هدف زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد إطلاع المسؤولين اللبنانيين على حرب محتملة بين بلاده وإيران".
وأشار في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن الزيارة تندرج في سياق الزيارات الدورية للمسؤولين الأميركيين، التي تحذّر دائماً من ارتماء لبنان في أحضان إيران و"حزب الله". وقال طبارة: "الجانب الأميركي يعتبر أن استفادة حزب الله من وجوده في الوزارات والمؤسسات الدستورية للالتفاف على العقوبات الأميركية، يعدّ تجاوزاً للخطوط الحمر".
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