طبارة: زيارة ساترفيلد ليست لاطلاع لبنان على حرب محتملة مع إيران

استعبد سفير ​لبنان​ الأسبق في ​واشنطن​ ​رياض طبارة​، أن "يكون هدف زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد إطلاع المسؤولين اللبنانيين على حرب محتملة بين بلاده و​إيران​".

وأشار في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن الزيارة تندرج في سياق الزيارات الدورية للمسؤولين الأميركيين، التي تحذّر دائماً من ارتماء لبنان في أحضان إيران و"​حزب الله​". وقال طبارة: "الجانب الأميركي يعتبر أن استفادة حزب الله من وجوده في الوزارات و​المؤسسات الدستورية​ للالتفاف على ​العقوبات الأميركية​، يعدّ تجاوزاً للخطوط الحمر".