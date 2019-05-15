بومبيو:اللقاء مع بوتين كان مثمرا وسندافع عن مصالحنا بقوة

أعلن وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، "يعرف جيدا"، مشاكل العلاقات الروسية الأميركية، مشيرا إلى أن الاجتماع في سوتشي كان مثمرا.

وقال بومبيو للصحفيين عقب الاجتماع مع الرئيس الروسي: "لقد تحدثنا جيدا. لقد شارك بوتين بالكامل (في المناقشة)، من الواضح أنه يعرف هذه القضايا جيدا وبشكل واسع للغاية، لذلك تمكنا من الانتقال بسرعة إلى ​تفاصيل​ محددة مختلفة في العلاقات".

وأضاف بومبيو ردا على سؤال، عن ما إذا كان لا يزال ينتقد الرئيس بوتين وسياساته بعد هذا اللقاء: "الحديث يدور عن علاقات ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​روسيا​، وكيف نتقدم معا بهذا الصدد، وليست الأمور شخصية". وشدد على انه "سندافع عن مصالحنا بقوة، وإنهم (في ​موسكو​) سيبذلون قصارى جهدهم لحماية مصالحهم بنفس الطريقة".