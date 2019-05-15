أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "يعرف جيدا"، مشاكل العلاقات الروسية الأميركية، مشيرا إلى أن الاجتماع في سوتشي كان مثمرا.
وقال بومبيو للصحفيين عقب الاجتماع مع الرئيس الروسي: "لقد تحدثنا جيدا. لقد شارك بوتين بالكامل (في المناقشة)، من الواضح أنه يعرف هذه القضايا جيدا وبشكل واسع للغاية، لذلك تمكنا من الانتقال بسرعة إلى تفاصيل محددة مختلفة في العلاقات".
وأضاف بومبيو ردا على سؤال، عن ما إذا كان لا يزال ينتقد الرئيس بوتين وسياساته بعد هذا اللقاء: "الحديث يدور عن علاقات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وكيف نتقدم معا بهذا الصدد، وليست الأمور شخصية". وشدد على انه "سندافع عن مصالحنا بقوة، وإنهم (في موسكو) سيبذلون قصارى جهدهم لحماية مصالحهم بنفس الطريقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو:اللقاء مع بوتين كان مثمرا وسندافع عن مصالحنا بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.