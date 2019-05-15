مصدر أمني يكشف تفاصيل "خناقة السحور" بالأسلحة النارية في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول، ملابسات سماع صوت إطلاق نار في مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء.

وقال المصدر إن خلافا نشب بين مالك كافيه في الحي الأول وعدد من الزبائن، تطور إلى مشاجرة.

أضاف المصدر أن الطرف الثاني أطلق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزة أحدهم، لافتا إلى عدم وقوع إصابات.

اختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ، وأنه جاري ضبط الطرفين والأسلحة المستخدمة.