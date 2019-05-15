محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشف مصدر أمني مسؤول، ملابسات سماع صوت إطلاق نار في مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء.
وقال المصدر إن خلافا نشب بين مالك كافيه في الحي الأول وعدد من الزبائن، تطور إلى مشاجرة.
أضاف المصدر أن الطرف الثاني أطلق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزة أحدهم، لافتا إلى عدم وقوع إصابات.
اختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ، وأنه جاري ضبط الطرفين والأسلحة المستخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل "خناقة السحور" بالأسلحة النارية في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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