إطلاق نار في أكتوبر.. ومصدر أمني: مشاجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالة من الذعر انتابت أهالي مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء؛ إثر سماع دوي طلقات نارية.

مصدر أمني مسؤول أشار إلى نشوب مشاجرة بين طرفين بمحيط "كافيه" في نطاق الحي الأول، استخدم أحد طرفيها أسلحة نارية.

أضاف المصدر أن قوة من قسم شرطة أول أكتوبر انتقلت إلى محل البلاغ للسيطرة على الموقع وضبط طرفي المشاجرة، والوقوف على ملابساتها.