محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حالة من الذعر انتابت أهالي مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء؛ إثر سماع دوي طلقات نارية.
مصدر أمني مسؤول أشار إلى نشوب مشاجرة بين طرفين بمحيط "كافيه" في نطاق الحي الأول، استخدم أحد طرفيها أسلحة نارية.
أضاف المصدر أن قوة من قسم شرطة أول أكتوبر انتقلت إلى محل البلاغ للسيطرة على الموقع وضبط طرفي المشاجرة، والوقوف على ملابساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في أكتوبر.. ومصدر أمني: مشاجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.