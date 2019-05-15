حاكم فلوريدا: القراصنة الروس اخترقوا أنظمة الانتخابات في مقاطعتين بالولاية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس الثلاثاء إن القراصنة الروس تمكنوا من اختراق أنظمة الانتخابات في مقاطعتين في الولاية الواقعة في جنوب شرقى الولايات المتحدة، لكنه طمأن الناخبين أنه لم يحدث أي تلاعب في النتائج.

وقد أشار التقرير الذي صدر مؤخرا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات من جانب المحقق الخاص روبرت مولر إلى أن السلطات الاتحادية شكت في تعرض مقاطعة واحدة للاختراق والقرصنة .

وقال دي سانتيس في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون المحلي "لقد التقيت مؤخرا مع مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي اي) بشأن قضية الانتخابات المذكورة في تقرير مولر".

وأضاف "تعرضت مقاطعتان في فلوريدا إلى تدخلات في شبكات الاشراف على الانتخابات. لم يكن هناك أي تلاعب في أي شيء" ولكن تم الدخول على بيانات الناخبين.