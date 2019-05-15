اتفاق بين قوى الحرية والتغيير و"العسكري السوداني" على مدة الفترة الانتقالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

اتفقت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السوداني والمجلس العسكري الانتقالي ليل الثلاثاء/الأربعاء على مدة الفترة الانتقالية حيث توافق الطرفان على أن تكون ثلاثة أعوام.

وقال مصدر من داخل لجان التفاوض المشتركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ناقشا الثلاثاء في اجتماعات مستمرة نقاط الخلاف الرئيسيّة بشأن عملية نقل السلطة للمدنيين، وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاثة أعوام ومن ثم الدخول في انتخابات ديمقراطية بدلا عن فترة العامين التي اقترحها المجلس العسكري والأربعة أعوام التي اقترحتها قوى التغيير.

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وذكر المصدر نفسه أن المجلس العسكري اقترح أن تكون له الأغلبية في المجلس السيادي بجانب رئاسته بينما رأت قوى التغيير أن تكون الأغلبية للمدنيين والرئاسة مدنية، وأكدت أن المجلس اقترح تخصيص ثلث عضوية البرلمان للقوى السياسية غير المنضوية تحت إعلان الحرية والتغيير وهو أمر رفضته قوى التغيير.

ولفت المصدر إلى تصميم الطرفين على الوصول لاتفاق قبل المهلة التي حددت قوى التغيير نهايتها باليوم الأربعاء. وفي السياق، تم الاتفاق على أن تكون الأغلبية لقوى الحرية والتغيير في البرلمان بنسبة 67%.

وتوافق الطرفان على تخصيص 33% من مقاعد البرلمان للقوى السياسية غير المنضوية تحت إعلان الحرية والتغيير.