العراق يؤكد أنه لن يكون "منطلقا للاعتداء على أحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن بلاده لن تكون منطلقا للاعتداء على الآخرين ، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي:"الوضع الأمني في العراق مستقر، وأوضحنا هذا إلى الطرف الأمريكي وندقق المعلومات التي لدينا ،ولم نسجل تحركات جدية تشكل تهديدا لأحد، والحكومة معنية بحماية جميع من على أرض العراق، ولا يمكن أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على أحد".

وأضاف: "لدينا خطط في حالات الطوارئ إن حدث تصعيد خطير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونحن نتناقش مع الطرفين ونساعد في ألا ننزلق أو نندفع في هذا الأمر إلى منزلق خطير لأن الجميع سيدفع ثمنا كبيرا، ونبذل جهودا كبيرة للتهدئة، وهناك مؤشرات من كلا الطرفين على أن الامور ستنتهي إلى خير".

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ويبدأ عبد المهدي اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى تركيا لبحث الملف الأمني بين البلدين.

وقال :"الأربعاء ستكون لنا زيارة إلى تركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وستكون مضامينها عميقة وثرية، وسنبحث مع المسؤولين الأتراك الملف الأمني ومسألة بعشيقة وعدم استخدام أراضي العراق للاعتداء على دولة أخرى والأوضاع في المنطقة".

وأضاف: "كما سيتم بحث التصعيد الموجود في المنطقة وكيفية تلافيه وبناء علاقات لا تجعل منا محاور بل تجعلنا أطرافا مشاركة، وسنبحث أيضا موضوع المنافذ الحدودية والأوضاع في سنجار والملفات الاقتصادية وموضوع المياه وجميع ما يهم العراق".