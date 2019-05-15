كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري في السودان يتفق مع المعارضة على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، وقوى الحرية والتغيير، على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، تخصص الستة أشهر الأولى منها للتوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب فى أرجاء البلاد.

وقال عضو المجلس العسكري، الفريق ياسر العطا، خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل عقب انتهاء اجتماع الجانبين، إنه تم الاتفاق على أن يتكون المجلس التشريعى من 300 عضو تخصص فيها نسبة 67% لقوى الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ولكن بالتشاور مع المجلس السيادى وقوى الحرية والتغيير.

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وأكد العطا، أنهما تعاهدا على إكمال الاتفاق بصورة سلمية خلال أقل من 24 ساعة لتحتفل الجماهير باكتمال الانتصار جيشاً وشعبا، على حد وصفه.

من جانبه، قال عضو الحرية والتغيير مدنى عباس مدني، إنه تم الاتفاق على ثلاث مستويات (مجلس سيادة) يتم تشكيله بالتوافق مع مجلس وزراء يتم ترشحيهم من قوى التغيير، ومجلس التشريعى لهم فيه نصيب 67% .

وأشار إلى أن المجلس العسكرى أعلن عن تشكيل لجة تحقيق وتكوين لجنة مشتركة للتصدى لأى محاولات تستهدف المعتصمين.