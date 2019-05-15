مثير.. مهاجرون مغاربة يطلقون النار على الحرس المدني في إسبانيا

في حادث مثير، أطلق مهاجرون مغاربة، أول أمس الأحد، النار على عناصر من الحرس المدني، في سان لياندرو في إسبانيا.

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن الحادث وقع، زوال أول أمس، في قرية سان لياندرو، التابعة لبلدية “لاس كابيزاس دي سان خوان”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المغاربة أطلقوا النار على الحرس المدني، مرتين ببندقية صيد، من دون أن تصيبهم.

وأفادت المصادر ذاتها أن الحرس المدني تمكن من إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم على الفور، في حين تمكن الآخر من الهرب، لكن بعد تحريات تمكن الحرس المدني من اعتقاله، بعد ساعات، وبعد مواجهات عنيفة بين الطرفين.