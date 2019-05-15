قرار مفاجئ من طرف وزارة التعليم يثير استياء تلاميذ النظام “غير المساير”

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ينظم عدد من التلاميذ، الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية الخاصة، في الدارالبيضاء، بنظام “غير مساير”، وأولياؤهم، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالفداء.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن عددا من التلاميذ، وأولياء أمورهم، فوجئوا بعدم قبول شهاداتهم المدرسية، من طرف وزارة التعليم هذه السنة، والسبب أنهم درسوا في نظام “غير مساير”، في المعاهد الدراسية الخاصة.
وأثار هذا القرار المفاجئ، من طرف وزارة التعليم، استياء التلاميذ، ومديري المعاهد الخاصة، الذين اعتمدوا، حسب تعليمات وزارة التعليم السنة الماضية، بتوحيد الشهادات المدرسية المسلمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة للتلاميذ، ولأولياء أمورهم، سواء تعلق الأمر بالمتابعين منهم أو المنقطعين، أو المغادرين، كانوا مسايرين، أو غير مسايرين، معتمدين صيغة تلميذ “مساير”، أو تلميذ “غير مساير” كعبارة صريحة تدون بكل شهادة مدرسية مسلمة.
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