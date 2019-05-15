شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف مدنيين بمحافظة الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:20 صباحًا, 15 مايو 2019 م المناطق - وكالات قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم إثر استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سيارة بصاروخ في مديرية الغيل غرب محافظة الجوف اليمنية.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الجوف العام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن المستشفى استقبل حالتي وفاة وثلاث حالات مصابة بجروح بليغة، بينهم أطفال.

وذكر شهود عيان أن مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران استهدفت سيارة أحد المواطنين اليمنيين بصاروخ موجه في الطريق العام بين مديريتي الغيل والمصلوب، أثناء عودته من مركز المحافظة.

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