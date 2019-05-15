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مجلس الوزراء اليمني يدين الهجوم الإرهابي والعمل التخريبي في المملكة والإمارات

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جدة - خالد شويل - واس (عدن)

عبر مجلس الوزراء اليمني عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط بالمملكة العربية باستخدام طائرات مفخخة بدون طيار، وقبلها استهداف أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، واصفًا هذه الأعمال الإرهابية بالتهديد الخطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

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وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم (الثلاثاء) في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن هذه العمليات الإرهابية تهدف إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحمل بصمات المشروع الخبيث الذي يصدر الفوضى إلى اليمن ودول المنطقة، مشددًا على ضرورة التصدي الحازم لهذا السلوك العدواني والتطور الخطير، وحماية مصادر الطاقة في العالم, وخطوط الملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق باب المندب.

وأشار إلى أن توقيت الهجوم الإرهابي بطائرات مفخخة دون طيار على محطتي ضخ النفط في المملكة، يشير بوضوح إلى تورط إيران المخطط والداعم والممول لهذه الميليشيا الإرهابية، وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها.

وشدد على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره الضالة في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع عاجلًا أو آجلًا، معربًا عن تضامن اليمن قيادة وحكومًة وشعبًا، ووقوفها بقوة مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التهديدات الإرهابية، التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، مشيدًا في ذات الوقت بجهود المملكة والإمارات للتعامل مع هذه الأعمال التخريبية الخطيرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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