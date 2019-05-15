متأثرا بإصابة في الجمجمة.. وفاة شاب ضحية حادثة سير خطيرة في طنجة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

لقي شاب مصرعه، قبل قليل، متأثرا بإصابة لحقته على مستوى الجمجمة، إثر حادثة سير وقعت في طريق مرقالة بطنجة، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن قضى ليلته الأولى تحت العناية الطبية في مستشفى “ابن سينا” بالرباط.

“عاونوني نعتق ولدي”، بهذه الكلمات المؤثرة، ناشدت أم الشاب حمزة الأشهب، في حديث مع “اليوم 24″، من وصفتهم بـ”المحسنين”، كي يتدخلوا لإنقاذ حياة ابنها، قبل ساعات من رحيله إلى دار البقاء، مشيرة إلى أن ابنها البالغ من العمر 23 عاما، يعاني من كسور بليغة على مستوى جمجمته، حيث وصف الأطباء حالته بالخطيرة.

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وفي السياق نفسه، كان والد الفقيد صرح للموقع، أمس الإثنين، أن ابنه يصارع من أجل البقاء، وتتطلب حالته الصحية متابعة دقيقة من قبل الأطباء، مشيرا إلى أن قضاء ليلة واحدة في المستشفى كلفه ما يناهز 5000 درهم، وهو مبلغ لا تستطيع العائلة توفيره بحكم ظروفها الاجتماعية، بحسب تعبيره.

ويذكر أن الشاب تعرض رفقة صديق له، لحادثة سير خطيرة ليلة الخميس الماضي، إثر اصطدام دراجتهما النارية بإحدى السيارات على مستوى “طريق مرقالة”، قبل مجيء السلطات المحلية، إلى موقع الحادث، ونقل الضحيتين، على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة، إثر إصابتهما بجروح خطيرة.