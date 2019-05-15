علم “اليوم 24” أن وزارة الصحة، تكلفت اليوم الثلاثاء، بالفنانة المغربية فاطمة الركراكي، وذلك بنقلها إلى مستشفى بسلا بعد تدهور حالتها الصحية.
المعلومات المتوفرة للموقع، تفيد أن وزير الصحة أنس الدكالي، أعطى تعليماته بنقل الفنانة المغربية، التي تعيش حالة هشاشة اجتماعية مؤلمة، إلى المستشفى، وإجراء كل الفحوصات اللازمة لها.
وتواصلت وزارة الصحة، بتعليمات من الوزير الوصي على القطاع، بشقيقها عبد الرحمان، وتولت عملية نقلها إلى المستشفى.
المعلومات المتوفرة تفيد أيضا أن الفنانة المحبوبة التي فقدت البصر، قبل شهور، خضعت لفحوصات طبية أثبتت أنها لا تعاني من مرض معين، وأن حالة العياء التي تعانيها ناتجة عن تقدمها في السن، إذ يبلغ عمرها 96 سنة، فضلا عن الألم النفسي الذي تسببه الهشاشة الاجتماعية وقلة ذات اليد.
هذا وعلم “اليوم 24” أن إدارة مستشفى سلا فتحت تحقيقا لكشف تفاصيل تسريب صور للفنانة القديرة في وضعية صعبة، وهي الصور التي خلقت حالة من الامتعاض على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا تدخل الدكالي لرعاية الفنانة القديرة الركراكي التي قهرتها الهشاشة وقلة ذات اليد.. والمستشفى يفتح تحقيقا في قضية صورها المؤلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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