السهلي: النيابة العامة قالت إنها تحترم الأمم المتحدة..إذن فلتحترم قراراتها وتفرج عن بوعشرين -فيديو

قال سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إن النيابة العامة أكدت خلال مرافعاتها، اليوم الثلاثاء، أنها تحترم الأمم المتحدة”، مضيفا “إذا كانت كما تقول فما عليها إلا أن تحترم قرارتها وتطلق سراح بوعشرين”.

وعلق السهلي، على رأي ممثل النيابة العامة، الذي قال، خلال مرافعته، اليوم الثلاثاء إن قرار الفريق الأممي، غير ملزم للقضاء المغربي، ولا يحمل الصبغة القضائية، (علق) قائلا: “حمدا لله، أن ممثل النيابة العامة، لا يمثل المغرب في المنتديات الدولية”، متسائلا “لماذا يصادق المغرب على اتفاقيات أممية طالما هي ليست ملزمة للقضاء المغربي؟”.

وتابع السهلي في تصريح لـ”اليوم 24″ على هامش جلسة اليوم الثلاثاء، من المرحلة الاستئنافية في قضية بوعشرين قائلا: “لايستطيع وزير يمثل المغرب في منتديات أممية أن يقول نفس الكلام الذي قاله ممثل النيابة العامة، بكون القرار الأممي غير ملزم قضائيا”، مضيفا أنه من المفروض أن يجيب وزير حقوق الانسان، أي ممثل الدولة المغربية على تقرير الأمم المتحدة”.

وأشار عضو هيأة دفاع بوعشرين إلى أن “الفريق الأممي أعطى رأيه برفع الاعتقال التعسفي على توفيق بوعشرين، يعني نحن أمام تنفيذ رأي أممي وليس مناقشته”.