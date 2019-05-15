مجهولون يعتدون على لاعب الوداد قبل الإفطار

اعتداء بالسلاح الأبيض، ذاك الذي تعرض له الودادي أيمن الحسوني، ساعات قليلة قبل الإفطار، وتحديداً بعد خوضه للحصة التدريبية المسائية مع المجموعة، تأهباً للمباراة المقبلة أمام فريق إتحاد طنجة، برسم منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وحسب مصادر ودادية، فإن مجهولين دخلوا في مناوشات لفظية مع اللاعب، قبل أن تتطور الأمور إلى إعتداء على اللاعب، الذي انتقل بعدها للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وخياطة الجرح الذي تعرض لها.

هذا ولم يتم تحديد هوية المعتدين على الحسوني لحدود الان، حيث وجه أنصار الوداد الرياضي اتهامات إلى الرجاويين، بتورط أفراد من الجماهير بالواقعة المؤسفة، ضد اللاعب الذي يتأهب لخوض نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد أسبوع تقريبا.