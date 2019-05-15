أزمة واتساب.. الشركة تستنجد بوزارة العدل الأمريكية بعد اختراقه ببرمجية إسرائيلية

أحالت شركة “فيسبوك” المالكة لـ”واتساب”، حادثة التسلل الإلكتروني الذي تعرض له مستخدمون، إلى وزارة العدل الأميركية، وفق ما نقلت “رويترز” عن متحدث باسم التطبيق.

وأضاف المتحدث أن الهجوم كان “متطورا جدا”، لكنه لم يفصح عن عدد المستخدمين المتضررين.

وتمكن خبراء الأمن من اكتشاف ثغرة طوّرتها إحدى شركات التجسُّس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسُّسي على جهاز المستخدم.

وكان “واتساب” قد حث المستخدمين، اليوم الثلاثاء، على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه بعد بلاغ بأن المستخدمين يمكن أن يتعرضوا لبرنامج تجسس خبيث على هواتفهم دون علمهم.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن نقطة ضعف في تطبيق “واتساب”، مكنت مهاجمين من وضع برنامج تجسس خبيث على الهواتف عن طريق الاتصال بالأشخاص المستهدفين باستخدام خاصية الاتصال على التطبيق.

وقال مسؤولو واتساب إن الثغرة التجسُّسية يتم استغلالها عن طريق إجراء مكالمة واحدة فقط عبر “واتساب”، في نظامَي “آي أو إس” و”أندرويد”.

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وتابع “تهدّد الثغرة خصوصية المستخدمين بشكلٍ عام، على اعتبار أن (واتساب) يستطيع الوصول إلى كل المعلومات الخاصة مثل الصور والفيديوهات وتفاصيل الحياة اليومية”.

ولتجنب هذه المخاطر، سارع “واتساب”، إلى سد الثغرة وإصلاح الخلل التقني، الذي ظهر بداية الشهر الجاري، في التحديث الجديد من التطبيق.

ودعا “واتساب” المستخدمين -بشكل عاجل- إلى تحديث التطبيق إلى آخر إصدار، سواء كان الجهاز يعمل بنظام iOS أو Android.

وقالت الشركة الأمريكية إن الثغرة اكتُشفت في مستهل شهر ماي الجاري، مشيرة إلى أنها عالجت المشكلة وطرحت الحل، أمس الإثنين.

يُشار إلى أن “واتساب” يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم من مختلف دول العالم، وتشير الإحصائيات إلى أنه يجري تداول أكثر من 60 مليار رسالة يومياً على هذه المنصة.